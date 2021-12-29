Ростех завершит госиспытания плавающего танка «Спрут-СДМ1» в начале 2022 года

Москва, 29 декабря. Российский легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» завершит государственные испытания в начале следующего года, заявил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

В интервью РИА Новости он сообщил, что госкорпорация уже начала подготовку производства под серийный выпуск нового танка. По словам Оздоева, испытания боевой машины вышли на завершающий этап. Отмечается, что «Спрут-СДМ1» не имеет аналогов в мире и предназначен в первую очередь для российских ВДВ.

«Она сочетает качества легкого танка и БМД. Не уступает в огневой мощи танку Т-90МС, имеет 125-миллиметровую пушку — рекордную для своего класса. Может вести стрельбу не только на суше, но и на воде», — сообщил индустриальный директор.

Ранее издание ytro.news сообщало, что испытания «Спрут-СДМ1» в Черном море попали на видео. Стоит отметить, что Рособоронэкспорт планирует заключить контракт на поставки этой боевой машины в Индию.