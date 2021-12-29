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Минпромторг: первая заявка на инвестконтракт по электрокарам ожидается в январе

Экономика
Минпромторг: первая заявка на инвестконтракт по электрокарам ожидается в январе
pixabay.com  /  Joenomias

Москва, 29 декабря. Первая заявка на специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) по электромобилям ожидается Минпромторгом в январе 2022 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Изначально, по его словам, это будет крупноузловая сборка (SKD) с последующим углублением локализации. Каким бы ни был коэффициент локализации электрокаров, на первом этапе добавленная стоимость произведенного внутри страны в любом случае станет плюсом для экономики, добавил министр.

Суть механизма СПИК заключается в том, что инвестор обязуется реализовать проект, внедряя новые технологии и создавая конкурентоспособную продукцию мирового уровня с перспективой выхода на серийное производство в РФ, тогда как власти обязуются помогать в этом инвестору, не меняя условий работы для предприятия и предоставляя ему налоговое стимулирование.

Продление нулевой ставки таможенной пошлины на электрокары не будет способствовать принятию инвестиционных решений в РФ. Об этом ранее заявили в Минпромторге.

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