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Зачем смотреть боевик «Гранит»: точка зрения военного эксперта

Общество
Зачем смотреть боевик «Гранит»: точка зрения военного эксперта
vk.com  /  ГРАНИТ

Такие фильмы, как «Гранит», востребованы, а его сюжет отвечает запросу массового зрителя, считает член Диссертационного совета в РАНХиГС при президенте России, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Своими впечатлениями он поделился после официальной премьеры картины на телеканале НТВ.

Действие фильма Дениса Нейманда разворачивается в Республике Мозамбик, где, по сюжету, группа боевиков разоряет одну из деревень. Спустя время сюда прибывает небольшой отряд российских инструкторов во главе с бойцом с позывным «Гранит». Вместе им предстоит собрать важные разведданные о террористах, против которых боятся выступать даже солдаты местной армии.

«Кинематограф в значительной степени — зеркало нашей жизни. Более того, я бы сказал, что в сюжеты и в сценарии входят те события, которые должны опережать время и зиждиться на реальности жизни и реальном восприятии событий. Напомню, что инструкторам противостояла самая грозная и многочисленная террористическая организация, в которую вложена мощная основа — псевдохалифат. Поэтому сюжет фильма «Гранит» востребован», — считает Андрей Кошкин.

Зачем смотреть боевик «Гранит»: точка зрения военного эксперта
Личная страница Андрея Кошкина /

Военный эксперт напоминает, что только российские инструкторы могут успешно бороться с этой угрозой, о чем сегодня знает весь мир. Как мы помним, международная коалиция во главе с США, в которую входило свыше 60 представителей, долгое время бомбила Сирию, но угроза все равно разрасталась.

«Они научили правительственные войска Сирии проводить успешные операции против террористических группировок. Об этом слава пошла по всему миру. Поэтому сегодня африканские страны, в частности, Мали выступают с большим желанием, чтобы наши специалисты и обеспечили им охрану чиновников, и обучили ополчение, — говорит Кошкин. — Так что мы видим реальный сюжет и реальную историю. И зритель хотел бы смотреть вот такие фильмы, как «Гранит». Все это отвечает запросу массового зрителя».

Что в обществе существует запрос на подобные работы, считает и политолог Роман Романов. В беседе с ФАН он привел свои доводы о том, почему такое кино воспитывает в зрителях правильный дух.

Напомним, главные роли в боевике исполнили актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

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