Венсан Кассель с молодой женой проведут новогодние праздники в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 29 декабря. Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки планируют встретить Новый год в Бразилии. Супружеская пара хочет совместить приятное с полезным — отметить праздники и насладиться отдыхом.

Знаменитостям не удалось скрыться от папарацци в Рио-де-Жанейро. Модель и актера заметили на пляже. Манекенщица выбрала белое бикини с принтом в горошек. Волосы Кунаки были распущены, а на лице — ни грамма макияжа. Кассель был в черных плавательных шортах. Его запечатлели во время катания на серфе.

Читатели пришли в восторг от ярких фотографий звезд. Они оставили сотни комментариев и расхвалили идеальное тело модели, пишет Daily Mail.

«Шикарная фигура»; «Сногсшибательная женщина»; «У нее потрясающие ноги»; «Она такая красивая», — написали фанаты, комментируя фотографии.

Кунаки регулярно оказывается под прицелом пользователей Сети. Девушку нередко сравнивают с бывшей женой Касселя Моникой Беллуччи. Подписчики недавно резко высказались в адрес молодой супруги актера и защитили звезду «Малены».