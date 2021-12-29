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Венсан Кассель с молодой женой проведут новогодние праздники в Бразилии

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 10:20
Шоу-бизнес
Венсан Кассель с молодой женой проведут новогодние праздники в Бразилии
wikipedia.org  /  Yann Caradec / CC BY-SA 2.0

Рио-де-Жанейро, 29 декабря. Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки планируют встретить Новый год в Бразилии. Супружеская пара хочет совместить приятное с полезным — отметить праздники и насладиться отдыхом.

Знаменитостям не удалось скрыться от папарацци в Рио-де-Жанейро. Модель и актера заметили на пляже. Манекенщица выбрала белое бикини с принтом в горошек. Волосы Кунаки были распущены, а на лице — ни грамма макияжа. Кассель был в черных плавательных шортах. Его запечатлели во время катания на серфе.

Читатели пришли в восторг от ярких фотографий звезд. Они оставили сотни комментариев и расхвалили идеальное тело модели, пишет Daily Mail.

«Шикарная фигура»;

«Сногсшибательная женщина»;

«У нее потрясающие ноги»;

«Она такая красивая», — написали фанаты, комментируя фотографии.

Кунаки регулярно оказывается под прицелом пользователей Сети. Девушку нередко сравнивают с бывшей женой Касселя Моникой Беллуччи. Подписчики недавно резко высказались в адрес молодой супруги актера и защитили звезду «Малены».

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Все новости / Шоу-бизнес / Венсан Кассель с молодой женой проведут новогодние праздники в Бразилии
новый год кассель Кунаки
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