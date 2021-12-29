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Ванга предсказала пугающее событие 2 февраля 2022 года

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 10:18
Общество
Ванга предсказала пугающее событие 2 февраля 2022 года
пресс-служба первого канала

Москва, 29 декабря. Многим людям удалось посетить болгарскую ясновидящую Вангу. Мужчина, лично знакомый с провидицей, передал ее пророчество, которое должно свершиться 2 февраля 2022 года.

Ванга умерла 25 лет назад, однако ее многочисленные пророчества расшифровывают по сей день. Один из тех, кто лично встречался с провидицей, был Борис Кючуков. В 1993 году он посещал ее и делал записи о видениях.

Изначально к прорицательнице Кючуков пошел ради себя, чтобы получить знания о своем будущем. Тогда Ванга попросила его не беспокоится на этот счет, поскольку в его жизни вскоре «потекут реки из винограда».

«Случилось так, что через год мне предложили старинную винодельню, которая принадлежала нашему роду, а потом перешла ЦК партии», — рассказал мужчина в эфире Первого канала в рамках передачи «На самом деле».

Ванга предсказала пугающее событие 2 февраля 2022 года
pixabay.com /

В результате мужчина серьезно занялся производством спиртных напитков. На протяжении многих лет он продолжает хранить записи, сделанные во время встреч с Вангой. Согласно записям Кючукова, вскоре весь мир ждет переломный момент.

«2 февраля 2022 года — зеркальная дата, когда произойдет нечто пугающее. Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы», — говорится в предсказании, записанном в далеком 1993 году.

Другие пророчества Ванги предрекают «неожиданную войну» в феврале 2022 года. Она предупредила о темном и долгом дне, когда сойдутся пять двоек.

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