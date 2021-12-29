Мантуров назвал небольшой вероятность повышения утильсбора в 2022 году

Москва, 29 декабря. Вероятность повышения утильсбора для новых машин с двигателем внутреннего сгорания — небольшая, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что в отношении спецтехники между странами ЕАЭС ведутся дискуссии в части гармонизации утильсбора. В следующем году государство направит на меры поддержки спроса около 20 млрд рублей, рассказал министр. При этом, как он уточнил, решение о запуске этих программ будет приниматься в зависимости от состояния авторынка, уточнил Мантуров.

Как стало известно ранее, в России новые автомобили значительно проигрывают подержанным по многим параметрам. Кроме того, по словам специалистов, спрос на новые машины заметно сократился. Россияне не хотят тратить большие деньги на новый автомобиль, поскольку спустя год транспортное средство может подешеветь на 50%.