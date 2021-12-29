Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 10:26
10:24
Армия
Ростех завершит госиспытания плавающего танка «Спрут-СДМ1» в начале 2022 года
10:24
Экономика
Минпромторг: первая заявка на инвестконтракт по электрокарам ожидается в январе
10:21
Происшествия
Житель Ростовской области погиб при пожаре в частном доме
10:21
Общество
Врач Малиновская назвала мандарины и капусту полезными для профилактики авитаминоза
10:20
Общество
Амурчанка победила во всероссийском конкурсе «Русь мастеровая»
10:20
Шоу-бизнес
Венсан Кассель с молодой женой проведут новогодние праздники в Бразилии
10:18
Общество
Ванга предсказала пугающее событие 2 февраля 2022 года
10:17
Экономика
Мантуров назвал небольшой вероятность повышения утильсбора в 2022 году
10:16
Шоу-бизнес
Бородина похвасталась роскошными подарками для дочери Теоны
10:16
Армия
Пентагон оставил авианосную группу в Средиземноморье из-за ситуации на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мантуров назвал небольшой вероятность повышения утильсбора в 2022 году

Экономика
Мантуров назвал небольшой вероятность повышения утильсбора в 2022 году
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 29 декабря. Вероятность повышения утильсбора для новых машин с двигателем внутреннего сгорания — небольшая, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что в отношении спецтехники между странами ЕАЭС ведутся дискуссии в части гармонизации утильсбора. В следующем году государство направит на меры поддержки спроса около 20 млрд рублей, рассказал министр. При этом, как он уточнил, решение о запуске этих программ будет приниматься в зависимости от состояния авторынка, уточнил Мантуров.

Как стало известно ранее, в России новые автомобили значительно проигрывают подержанным по многим параметрам. Кроме того, по словам специалистов, спрос на новые машины заметно сократился. Россияне не хотят тратить большие деньги на новый автомобиль, поскольку спустя год транспортное средство может подешеветь на 50%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Мантуров назвал небольшой вероятность повышения утильсбора в 2022 году
мантуров автомобили минпромторг рф утильсбор
Комментировать