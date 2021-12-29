Бородина похвасталась роскошными подарками для дочери Теоны

Москва, 29 декабря. Телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками впечатлениями дочери Теоны от множества подарков на день рождения. Звезда похвасталась распаковкой брендовых нарядов.

Ксения Бородина завершила съемки в телепроекте «Ледниковый период» — теперь она может как можно больше времени проводить с семьей. Накануне Нового года звезда отпраздновала шестилетие дочери Теоны. После роскошного торжества настало время разбирать подарки. Бородина решила разделить этот момент с фанатами и показала в Instagram праздничную распаковку.

«Самая любимая ваша часть, ну а что скрывать, наша тоже очень любимая», — поделилась телеведущая.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Судя по ролику, Теону задарили игрушками и брендовыми нарядами. Младшая дочь Бородиной примерила куртку от DKNY серебристого оттенка, а также косуху Givenchy, ободок для волос Louis Vuitton и множество других подарков. Старшая дочь звезды Маруся с удовольствием помогала сестренке в распаковке.

Бородина также закатила роскошную вечеринку в честь шестилетия дочери. Так, артистка подготовила для ребенка и гостей выступление TikTok-звезды Клавы Коки, которая вышла на сцену, чтобы поздравить именинницу.