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Пентагон оставил авианосную группу в Средиземноморье из-за ситуации на Украине
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Пентагон оставил авианосную группу в Средиземноморье из-за ситуации на Украине

Армия
Пентагон оставил авианосную группу в Средиземноморье из-за ситуации на Украине
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Вашингтон, 29 декабря. Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился оставить авианосец USS Harry S. Truman в Средиземном море из-за сохраняющейся напряженности вокруг Украины.

Представитель оборонного ведомства сообщил РИА Новости, что по решению Остина перебазирование американского авианосца на Ближний Восток пришлось отложить. По данным, издания USNI News, авианосная ударная группа ВМС США сейчас находится между Италией и Грецией.

«Министр обороны приказал авианосной ударной группе Harry S. Truman оставаться в зоне ответственности Европейского командования вместо перехода в зону ответственности Центрального командования, как первоначально планировалось», — сказано в сообщении.

Ранее издание ytro.news сообщало, что американские военные заявили о готовности провести десантную операцию в Черном море в случае «вторжения РФ на Украину». В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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