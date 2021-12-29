Посольство РФ напомнило о преступлениях двух американцев после призыва США их освободить

Вашингтон, 29 декабря. Осужденные в РФ граждане Соединенных Штатов Пол Уилан и Тревор Рид были арестованы за совершение тяжелых преступлений. С таким заявлением выступило российское посольство в Вашингтоне.

Заявление стало ответом на пост пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, который выпустил обращение в третью годовщину заключения Уилана. Чиновник потребовал освободить его вместе с Ридом. Первый отбывает наказание за шпионаж, а второй — за применение насилия к московским полицейским.

«Позвольте напомнить пресс-секретарю Госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П. Уилан и Т. Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений», — гласит сообщение посольства РФ в Twitter.

Ранее нижегородский суд признал решение Верховного суда Мордовии об отказе в передаче Уилана Соединенным Штатам законным. О высылке ходатайствовали адвокаты американца.