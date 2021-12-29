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Бритни Спирс обругала желавших нажиться на ней родственников

Шоу-бизнес
Бритни Спирс обругала желавших нажиться на ней родственников
instagram.com  /  @britneyspears

Вашингтон, 29 декабря. Знаменитая певица Бритни Спирс обвинила семью в том, что они ее использовали. Артистка из-за этого решила отказаться от музыкальной карьеры.

Она указала, что музыка приносит пользу только ее родственникам, желающим нажиться на ней. Звезда считает, что отказ от карьеры — один из способов высказать семье реальное отношение к ней. Спирс призналась, что все ее достижения доставляют ей страшные страдания из-за того, что родные всегда использовали ее, и обругала родственников.

«Большинству сейчас кажется странным, почему я больше не занимаюсь музыкой… Люди не представляют, какие ужасные вещи происходили со мной лично. И после того, что я пережила, я боюсь людей и бизнеса! Они действительно причинили мне боль», — написала она на своей странице в Instagram.

Звезда нулевых была в шоке, что ее сестра перепела ее хит Till the World Ends на Radio Disney Music Awards — 2017. Она была возмущена, что телешоу отказывают ей, а сестру зовут.

Бритни Спирс призналась, что не планирует возвращаться на сцену. Из-за давления родственников артистка возненавидела концертную деятельность.

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Бритни Спирс музыка семья
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