Вашингтон, 29 декабря. Власти США должны понять недоверие президента России Владимира Путина к коллективному Западу, пишет американское издание The Hill.

Как отмечают обозреватели, руководство США постоянно принимает меры, не учитывающие интересы Москвы, поэтому Россия перестала доверять Вашингтону. Если в момент прихода к власти Путин собирался выстраивать хорошие отношения с США и коллективным Западом, то сейчас ситуация изменилась.

Авторы материала напомнили, что в США занервничали, когда советские ракеты оказались на Кубе в 1962 году. Аналогичная ситуация складывается сейчас с Украиной и желанием НАТО расширить свое присутствие на восток. Журналисты призвали Вашингтон не провоцировать Россию, иначе Запад ждут неприятные последствия и непростые времена в целом.

kremlin.ru / Администрация президента России

«У Вашингтона и НАТО нет возможностей, чтобы сдерживать Россию», — заключает The Hill.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец раскусил главную ловушку НАТО на предстоящих переговорах с Россией. По его словам, США прибегнут к своей традиционной тактике заматывания переговорного процесса.