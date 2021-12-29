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Председатель Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни

Общество
Председатель Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Москва, 29 декабря. Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не стал исключать возможности возвращения смертной казни на территории страны.

Зорькин считает, что введение моратория в 1996 году стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию. Но вместе с тем глава Конституционного суда считает маловероятным подобное развитие событий.

«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем»,— написал Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

Смертная казнь приносит больше вреда, чем пользы и не является решением проблемы. Об этом ранее высказался член Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Андрей Бабушкин.

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россия смертная казнь зорькин
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