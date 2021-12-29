Председатель Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни

Москва, 29 декабря. Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не стал исключать возможности возвращения смертной казни на территории страны.

Зорькин считает, что введение моратория в 1996 году стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию. Но вместе с тем глава Конституционного суда считает маловероятным подобное развитие событий.

«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем»,— написал Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

Смертная казнь приносит больше вреда, чем пользы и не является решением проблемы. Об этом ранее высказался член Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Андрей Бабушкин.