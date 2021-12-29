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Жители России стали чаще покупать недвижимость для получения гражданства и ВНЖ

Экономика
Жители России стали чаще покупать недвижимость для получения гражданства и ВНЖ
pixabay.com

Москва, 29 декабря. Спрос россиян на жилье за рубежом для получения ВНЖ и гражданства вырос в ноябре 2021 года на 15% относительно октября. Об этом говорится в материалах агентства Skolkovo Realty.

По итогам 11 месяцев 2021 года число запросов на покупку жилплощади за пределами РФ с целью получения ВНЖ или гражданства поднялось на 12% по сравнению с тем же периодом 2020 года. А относительно показателя 2019 года рост достиг 20%, подсчитали эксперты.

Наиболее востребованными среди россиян, желающих получить другое гражданство или ВНЖ, оказались Португалия, Сент-Китс и Невис, Гренада, а также Турция и Черногория. По прогнозам аналитиков, сегмент инвестиционного гражданства будет лишь расти. В 2022 году они ожидают роста спроса на иностранные паспорта в 1,5 раза.

Существует ряд вариантов заработать на вложениях в недвижимость. Об этом ранее рассказал специалист по оценке недвижимости Дмитрий Соломников.

Другие причины повышения интереса россиян к иностранной недвижимости озвучило издание «ФедералПресс».

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