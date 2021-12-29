Министр обороны Израиля и президент Палестины обсудили вопросы экономики и безопасности

Иерусалим, 29 декабря. Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом в рамках укрепления связей в областях экономики и безопасности.

Данная встреча является второй по счету в 2021 году — ранее в августе палестинский президент принимал израильского военачальника в Рамалле, теперь же они встретились в доме Ганца.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft dinsdag een zeldzaam bezoek gebracht aan Israël voor gesprekken met de Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz https://t.co/fdZqWZ2H8w — de Volkskrant (@volkskrant) December 29, 2021

Чиновник ПНА Хусейн аль-Шейх заявил, что чиновники обсудили «важность создания политического горизонта» для решения многолетнего израильско-палестинского конфликта. Последний раунд мирных переговоров провалился в 2014 году.

«Мы обсудили осуществление экономических и гражданских мер и подчеркнули важность углубления координации в области безопасности и предотвращения террора и насилия — для благополучия как израильтян, так и палестинцев», — написал Ганц в Twitter.

This evening I met with PA President, Mahmoud Abbas. We discussed the implementation of economic and civilian measures, and emphasized the importance of deepening security coordination and preventing terror and violence - for the well-being of both Israelis and Palestinians. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 28, 2021

Палестинцы стремятся к созданию собственного государства на территории Западного берега реки Иордан, занятого израильской армией в ходе Шестидневной войны 1967 года. Международное сообщество рассматривает данное положение вещей как оккупацию. ПНА, в свою очередь, имеет ограниченное самоуправление.

Палестинское население в своей основной массе агрессивно относится к Израилю: против него действуют радикальные исламистские организации ХАМАС, «Исламский джихад Палестины» и другие. Они, в свою очередь, регулярно организуют атаки в отношении израильских военнослужащих и мирных жителей. Рядовое же арабское население периодически устраивает протесты, нередко перетекающие в беспорядки.