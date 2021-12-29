Уткин язвительно прокомментировал трансфер нападающего Сергеева в «Зенит»

Москва, 29 декабря. Спортивный журналист и блогер Василий Уткин язвительно высказался о переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в петербургский «Зенит».

Как отметил Уткин в своем Twitter-аккаунте, все СМИ только и пишут о том, что форвард проходит медицинский осмотр в «Зените».

«Весь день читаю, что Сергеев проходит медосмотр в «Зените». Мне кажется, что медосмотр параллельно — а чего технике простаивать — стоило бы пройти тем, кто считает, что Сергеев «Зенит» укрепит», — написал Уткин.

Как сообщал RT, ранее генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард самарских «Крыльев Советов» проходит медосмотр.

В сезоне-2020/21 Сергеев стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и установил рекорд первенства по забитым мячам. В 42 матчах 26-летний игрок забил 40 голов. В текущем сезоне футболист сыграл в 20 матчах, в которых отметился восемью голами.

Напомним, после новости о трансфере Сергеева в «Зенит» многие эксперты высказались о том, что форвард переходит в стан петербуржцев на смену Артему Дзюбе. Сам вице-капитан сине-бело-голубых прокомментировал информацию об уходе из команды и опубликовал в Instagram свою статистику в Российской премьер-лиге (РПЛ) за 2021 год.