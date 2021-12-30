Кибербезопасность: кто стоит на страже персональных данных в России

Личная информация человека — опасный инструмент в руках мошенника, поэтому она представляет серьезную ценность. Принятие мер по защите персональных данных стало необходимостью из-за развития технических возможностей, например, распространения и копирования информации. Спрос на специалистов в этой области в последнее время очень вырос. От утечки информации пытаются защититься все: и крупные холдинги, и государственные организации и даже представители малого бизнеса. В России на данный момент наблюдается дефицит специалистов по кибербезопасности. Об этом в беседе с ФАН рассказала эксперт по информационной безопасности, автор научных статей Светлана Корягина.

Как рассказала Корягина, впервые вопрос защиты персональных данных в России на законодательном уровне был поднят в 2006 году. Информационная безопасность стала важна для правительства страны. Так, в 2006 году на свет появился ФЗ №152 «О персональных данных» — первый существенно значимый документ по этому профилю. В нем были определены основы защиты информации, конкретизированы требования к ее хранению и обработке. Тем не менее законодательная база тех лет существенно отличается от нынешней. Более подробно со сведениями, касающимися кибербезопасности, можно ознакомиться в нормативно-методических документах таких служб, как Роскомнадзор, ФСБ России и ФСТЭК, которые являются подзаконными актами Правительства РФ и Минсвязи.

«С 2006 года терминология и основополагающие идеи и принципы ФЗ №152 «О персональных данных» сильно изменились. В 2015 появился ФСТЭК России — банк данных угроз безопасности, что помогло окончательно сформировать «костяк» в законодательстве. Поэтому, при поиске каких-либо законодательных актов лучше обращать внимание на дату их публикации. Среди нормативных актов, которые отвечают за правильность хранения, содержание и обработку личной информации, также стоит учесть ФЗ №179 «Трудовой кодекс РФ», ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и прочие документы. Для каждой отрасли сформирован свой пакет обязательных документов», — пояснила специалист.

При этом Корягина подчеркнула, что на законодательном уровне защищаются только данные физических лиц. На компанию или организацию это никак не распространяется.

Федеральное агентство новостей /

Для российского законодательства понятие защиты персональных данных напрямую связано с безопасностью человека, его неприкосновенностью и возможностью иметь свои личные или семейные тайны, пояснила эксперт. По российскому законодательству персональные данные — это любая информация, по которой можно установить личность человека. К ней относят не только ФИО, но и семейное и имущественное положение, адрес проживания и регистрации, образование, а также другие сведения. Контролируют качество обработки личной информации органы государственной власти или местного самоуправления, а также юридические или физические лица в зависимости от взаимодействия с конкретной личностью.

«На данный момент в России дефицит специалистов в области кибербезопасности. Эта профессия хорошо оплачиваемая, но весьма специфичная. Нужно иметь определенный багаж знаний, в том числе и статьи законов. Сотрудники сферы информационной безопасности, как правило, работают в офисе и только высококлассные специалисты — удаленно. По сути, их работа скрыта от посторонних глаз, но именно они отвечают за то, чтобы не произошла утечка информации, защищают конфиденциальные данные компании», — рассказала Корягина.

По ее словам, даже для того, чтобы стать младшим специалистом — junior, в профессии нужно проработать минимум 1–1,5 года. Но только пройдя несколько этапов и став профессионалом, ИТ-специалист сможет уличить злоумышленника, предугадать ход его мыслей, не допустить использования данных компании в корыстных целях.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в недавнем посте заверил, что его платформа полностью безопасна и имеет сквозное шифрование с 2013 года, что защищает персональные данные пользователей. В то же время он отметил, что другие приложения, как WhatsApp, не могут обеспечить такую конфиденциальность данных из-за лазеек, навязанных правительством США.