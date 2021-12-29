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Павел Дуров сообщил о лазейках в мессенджерах для доступа спецслужб к перепискам

Технологии
Павел Дуров сообщил о лазейках в мессенджерах для доступа спецслужб к перепискам
instagram.com  /  @durov

Москва, 29 декабря. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на обвинения в небезопасности платформы. Программист заявил о сотрудничестве приложения WhatsApp с западными спецслужбами.

Дуров решил заступиться за Telegram после высказываний программиста Мэтью Розенфельда об отсутствии шифрования сообщений пользователей в мессенджере. Бизнесмен опубликовал пост в своем канале, где заверил, что его платформа полностью безопасна и имеет сквозное шифрование с 2013 года.

Он также отметил, что такие мессенджеры, как WhatsApp, не могут обеспечить конфиденциальность данных пользователей из-за лазеек, навязанных ФБР.

«Большинство других приложений не могли гарантировать конфиденциальность своим пользователям, даже если бы они этого захотели. Поскольку разработчики этих сервисов проживают в США, им приходится тайно внедрять бэкдоры в свои приложения, когда правительство США приказывает им это сделать»,— отметил бизнесмен.

По словам Дурова, таким образом правительство получает доступ к личным данным пользователей.

Forbes ранее включил Дурова в список разбогатевших в этом году российских миллиардеров. Состояние основателя Telegram выросло на 13,81 млрд долларов.

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whatsapp дуров telegram
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