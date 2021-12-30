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Экс-замминистра лесного хозяйства Мордовии будут судить за нанесение ущерба в 121 млн рублей
Общество
Экс-замминистра лесного хозяйства Мордовии будут судить за нанесение ущерба в 121 млн рублей
pixabay.com  / 

Саранск, 30 декабря. В Ленинском районном суде Саранска рассмотрят уголовное дело в отношении замминистра лесного хозяйства Мордовии, обвиняемого в превышении полномочий.

По данным прокуратуры Мордовии, в 2013-2016 годах чиновник разрешил бизнесмену осуществить вырубку леса на площади около 27 гектаров на особо охраняемой природной территории «Урочище «Белые озера». В итоге памятнику природы регионального значения был причинен экологический ущерб, выражающийся в полном уничтожении древесного и кустарникового яруса, нарушении почвенного покрова при лесовосстановительных работах, сообщают «Известия Мордовии». 

Суммарный ущерб оценивается примерно в 121 миллион рублей. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение следствия и направила уголовное дело на рассмотрение в Ленинский районный суд Саранска.

Ранее ФАН сообщал о передаче в суд уголовного дела в отношении директора территориального лесничества Мордовии. Он обвиняется в разрешении вырубки 40 деревьев, снятии почвы, оборудовании противопожарного водоема и сооружении моста через речку. Общий ущерб от подобного самоуправства превысил 53,9 миллиона рублей.

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