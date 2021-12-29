В МИД России заявили о позитивной роли ВС РФ в ослаблении позиций боевиков в Сирии

Москва, 29 декабря. Военнослужащим ВС РФ и Сирии совместными усилиями удалось укрепить успех в противодействии запрещенной в России террористической группировке ИГ1 на сирийских территориях.

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что российские военные действовали в тесном сотрудничестве с ВС Сирии. Совместная работа позволила ослабить потенциал террористической группировки.

«Ликвидированы ее значительные силы и средства, разрушена организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение», — рассказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Турции помощь в борьбе с террористическими группировками в Идлибской зоне деэскалации. Анкара заявила, что уже изучает эту инициативу.

1 Организация запрещена на территории РФ.