В МИД РФ заявили о сохраняющейся из-за боевиков напряженности в Сахаро-Сахельской зоне

Москва, 29 декабря. Ситуация на антитеррористическом направлении остается напряженной, заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

В комментарии для РИА Новости он обратил внимание на обстановку в Сирии, где члены вооруженных бандформирований неизменно удерживают часть территорий. Также Сыромолотов указал на присутствие в республике и соседнем Ираке ячеек «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещенные на территории РФ).

«Ситуация в антитерроре по-прежнему остается весьма напряженной, — сказал дипломат. — Непростое положение дел сохраняется в Сирии и Ираке».

Кроме того, в Сахаро-Сахельской зоне, по его словам, сейчас можно наблюдать предпосылки реализации сценария возрождения террористического халифата.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Мали Абдулай Диоп заявлял, что африканская республика рассчитывает на помощь России в борьбе с угрозами безопасности государству. Москва, в свою очередь, дала понять, что готова содействовать скорейшей нормализации обстановки в Мали, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.