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Президент Эстонии Карис опроверг закрытие русских школ в стране

Политика
Президент Эстонии Карис опроверг закрытие русских школ в стране
Global Look Press  /  Mihkel Maripuu via www.imago-ima/www.imago-images.de

Таллин, 29 декабря. Школы, в которых обучение происходит на русском языке, будут функционировать в стране, заявил президент Эстонии Алар Карис.

Комментарий по этому вопросу он дал на фоне опубликованного министерством образования плана, согласно которому к 2035 году все школы, финансируемые государством, должны перейти на эстонский язык. По его словам, какое-то количество русских школ может остаться, однако точное число сказать сложно.

«Я полагаю, могли бы остаться какие-то школы, где молодежь учила бы русский язык и училась бы на русском. Ведь у нас можно учиться на английском и французском. Русский язык в этом смысле не исключение», — сказал он.

Стоит отметить, что Алар Карис вступил в обязанности президента 11 октября 2021 года. Ранее этот пост занимала Керсти Кальюлайд.

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