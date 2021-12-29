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Фильм «Гранит» продолжает традиции СССР: военный эксперт Дандыкин о премьере ленты

Общество
Фильм «Гранит» продолжает традиции СССР: военный эксперт Дандыкин о премьере ленты
Постер к фильму «Гранит»  / 

Российской молодежи нужно показывать не «милохиных» и «моргенштернов», а истинных героев. Таким мнением поделился в беседе с ФАН военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

На телеканале НТВ 28 декабря в 23:20 состоялась премьера фильма «Гранит», рассказывающего о российских инструкторах в Мозамбике.

«По большому счету, эта история идет еще со времен СССР, когда мы боролись с пиратами. Это тот же терроризм, только морского свойства. Просто в советское время все это было засекречено, только потом начали появляться фильмы, в которых рассказывалось о том, как мы воевали и давили в зародыше экстремистские и террористические группировки. Самый яркий пример работы наших специалистов — Сирия», — сообщил эксперт.

Василий Дандыкин также отметил, что в наши дни отечественное кино наконец обратило внимание на эту богатую материалами для сюжетов тему.

«Сегодня начали появляться очень хорошие фильмы, как мы ведем борьбу против терроризма. Кто-то воюет с терроризмом 20 лет и так, что потом оставляет все вооружение, а также хаос на территории этой страны. Наши, в свою очередь, действуют бескорыстно в той же Африке», — пояснил собеседник ФАН.

Фильм «Гранит» продолжает традиции СССР: военный эксперт Дандыкин о премьере ленты
Prt Scr youtube.com / Мир 24
В завершение он добавил, что такие фильмы, как «Гранит» играют большую роль в воспитании подрастающего поколения.

«Это очень серьезная тема, мы все это пережили в свое время. Тема для нас больная и близкая. Поэтому мы ведем борьбу с терроризмом в Африке, где очень много бедного населения. Поэтому такие фильмы как «Гранит» очень полезны, они направлены в первую очередь на молодежь. Мы должны показывать истинных героев — не «милохиных» и «моргенштернов», а тех, кто делает свою работу скромно и эффективно. А ведь их работа касается и жизней людей, и всего мира», — подытожил капитан I ранга запаса.

Ранее публицист Игорь Кимаковский в беседе с ФАН отметил, что фильм «Гранит» заменяет в нашей стране голливудский ширпотреб качественным продуктом. По его словам, настало время воспевать наших современников в художественных образах.

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кино дандыкин гранит фильм "гранит"
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