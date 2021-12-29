Анна Кошмал рассказала о самых душераздирающих сериях в новых «Сватах»

Киев, 29 декабря. Украинская актриса Анна Кошмал высказала свое мнение о продолжении полюбившегося зрителям сериала «Сваты». У нее есть сомнения, что шоу будет иметь восьмой и последующие сезоны. Поэтому артистка вспомнила самые трогательные эпизоды, недавно вышедшие на экраны.

Актриса рассказала о финальном съемочном дне «Сватов». По ее словам, было много слез. Как уточнила Кошмал, все прекрасно понимали, что разлучаются надолго. Артистка полагает, что продолжения не будет, поскольку вся история уже рассказана.

Исполнительница роли Жени Ковалевой добавила, что режиссер хотел видеть ее героиню уже взрослой. В новых эпизодах есть моменты, где артистка поет, однако это не самые трогательные эпизоды в сериале.

«Особенно душераздирающими получились шестая и седьмая серии. Там плакали все. Там столько любви, добра. Я не могу даже передать все эмоции», — поделилась актриса в программе «Твой день» на украинском канале «1+1».

Долгожданный седьмой сезон «Сватов» стартовал в России на этой неделе, украинские зрители увидели шоу чуть раньше. Над проектом работали более пяти лет — его не смогли снять сразу из-за нескольких причин. Среди них — напряженная ситуация на Украине и пандемия коронавируса. Однако несмотря на трудности, кинодеятелям удалось завершить работу.