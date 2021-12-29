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Депутат бундестага Котре считает, что в Правительстве ФРГ возник кризис из-за «СП-2»

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 09:33
Политика
Депутат бундестага Котре считает, что в Правительстве ФРГ возник кризис из-за «СП-2»
pixabay.com

Берлин, 29 декабря. Мнения насчет российского газопровода «Северный поток — 2» разделились в Правительстве ФРГ, что привело к кризису. Соответствующее заявление сделал член бундестага Штефан Котре.

По словам депутата от партии «Альтернатива для Германии», новый канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок не сошлись в едином мнении насчет «СП-2». Об этом он рассказал в ходе беседы с изданием «Лента.ру».

«Остается надеяться, что канцлер Шольц, который, похоже, частично реалистичен в этом вопросе, сможет одержать верх над упрямыми, даже ребячащимися идеологами партии "Зеленых"», — высказал свою точку зрения Котре.

Ранее сообщалось, что немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок выступила со своим мнением насчет российского газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, он играет геостратегическую роль.

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германия сп-2 шольц Бербок
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