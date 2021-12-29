ПВО Сирии не ударила по ВВС Израиля из-за посадки самолета российских ВКС в Латакии

Москва, 29 декабря. ВВС Израиля атаковали порт в Латакии, когда в окрестностях этого сирийского города заходил на посадку российский транспортный самолет.

Отметим, что 28 декабря истребители израильских ВВС нанесли ракетный удар по контейнерной площадке в торговом порту Латакии. Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что сирийские ПВО не вступали в воздушный бой.

«Силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ», — рассказал Журавлев.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ отказался комментировать сообщения об ударах по Латакии. Подчеркнем, что в результате авианалета в порту вспыхнул сильный пожар.