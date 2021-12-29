Амурчанка победила во всероссийском конкурсе «Русь мастеровая»

Благовещенск, 29 декабря. Триумфом жительницы Амурской области завершился всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая».

Как отметили в Амурском областном Доме народного творчества, за победу в конкурсе, который проходил в режиме онлайн, боролись 134 мастера из 40 регионов России. Это традиционное мероприятие в 2021 году прошло под девизом «Свое, родное…», сообщает AmurInfo.

В итоге лауреатом первой степени в номинации «Печать по ткани» стала амурчанка Елена Петрова, которая пленила авторитетное жюри своим панно, выполненным в технике «кубовая набойка». При этом Петрова записала мастер-класс по изготовлению рисунка на ткани, с которым можно ознакомиться на официальном YouTube-канале Дома народного творчества.

Ранее ФАН сообщал о победе Курского фольклорного ансамбля «Ларец» в международном конкурсе «Мечтай с Музыкантофф». Курские «соловьи» стали лучшими в номинации «Вокал. Народный вокал. Смешанная категория».