Боррель назвал условия РФ по гарантиям безопасности «чисто российской повесткой»

Брюссель, 29 декабря. Глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал представленные Россией условия по гарантиям безопасности.

В интервью газете Welt евродипломат отметил, что Россия впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее не было. По его словам, «так делают только победители», которые ставят свои условия.

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — высказался Боррель.

Как считает политик, переговоры должны касаться «всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году», а не только вопроса Украины и расширения НАТО. Боррель добавил, что Брюссель не примет желание России «вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия будет не просто препятствовать, а «положит заслон» расширению НАТО на восток. Дипломат подчеркнул, что РФ больше не может мириться с ситуацией, которая складывается у границ государства.