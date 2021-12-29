Российская ЗРС С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство

Москва, 29 декабря. Новейшая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство.

Близкий к Минобороны РФ источник сообщил ТАСС, что новая мобильная система стратегической ПРО не имеет аналогов в мире. По его словам, С-550 может поражать различные цели на высотах в несколько десятков километров.

«Она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мобильная объектовая система противоракетной обороны С-550 может стать первым в мире комплексом противокосмической обороны. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что важно создавать комплексы ПВО-ПРО, которые бы опережали время, передает ytro.news.