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Торги Мосбиржи открылись снижением курса доллара

Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса доллара
 /  ПолитРоссия

Москва, 29 декабря. Рубль укрепил свои позиции к доллару на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов опустилась на 1,75 копейки и составила 73,7 рубля. Европейская валюта, наоборот, подорожала на 0,25 копеек и оказалась на уровне 83,34 рубля.

Центральный банк РФ накануне повысил официальные курсы доллара и евро. Официальный курс доллара на 29 декабря был увеличен на 27 копеек — до 73,5 рубля. Курс евро установлен на уровне 83,22, что на 28 копеек больше предыдущего показателя.

Жители России хотят укрепления курса рубля, однако это далеко не всем выгодно. Такое заявление сделал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

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