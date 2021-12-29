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Тренер Клопп не исключил, что «Ливерпулю» в матче с «Лестером» не хватило удачи

Спорт
Тренер Клопп не исключил, что «Ливерпулю» в матче с «Лестером» не хватило удачи
Global Look Press  /  Darren Staples via www.imago-ima/www.imago-images.de

Лестер, 29 декабря. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Лестера» в 20-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) признал, что соперник заслужил победу. По мнению немецкого специалиста, его подопечные извлекли урок.

Матч «Лестер» — «Ливерпуль» проходил на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершился минимальной победой хозяев (1:0). На послематчевой пресс-конференции наставник красных отметил, что «Лестер» заслужил победу.

«Определенно, это была заслуженная победа «Лестера». Это была очень странная игра. Мы были недостаточно хороши, хотя имели достаточно шансов. Может быть, немного удачи не хватало», — передает BBC слова Клоппа.

Как отметил немецкий специалист, в будущем необходимо сделать все возможное, чтобы такого не повторилось.

Напомним, ранее «Ливерпуль» стал первым английским клубом, который выиграл все матчи группой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Клоппа по два раза обыграли «Милан», «Атлетико» и «Порту», набрав 18 очков. В 1/8 финала турнира англичане сыграют с «Интером».

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ливерпуль лестер апл клопп
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