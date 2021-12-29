Писатель Бен Доменек обвинил власти США в разрушениях человеческих жизней

Вашингтон, 29 декабря. Нынешняя политика США разрушает человеческие жизни и американские города. Об этом заявил телевизионный комментатор Бен Доменек.

Эксперт считает, что Соединенные Штаты Америки сбились с пути в 2021 году. По его мнению, преступность и злоупотребление властью стали нормой для страны. Об этом сообщает Fox News.

«Доминирующие истории года были проданы людям под ложной риторикой терпимости, доброты и любви. Они действуют с верой в то, что послание — это то, что вас волнует, и при этом не имеет значения, что их политика разрушает жизни, уничтожает средства к существованию и разрушает великие американские города», — подчеркнул писатель.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

Он надеется, что в 2022 году американцы скажут, что с них достаточно. Они должны требовать больше от собственной нации, своих соседей и самих себя.

«Все не может продолжаться так, как есть. Это не новая норма. Мы отказываемся позволить этому случиться», — резюмировал Доменек.

Ранее американский политический обозреватель Гордон Чанг заявил, что Байден не справляется с защитой страны в космосе, это может стать «поводом для начала мировой войны». Политолог уверен, что за неспособность администрации США защищаться мир заплатит очень высокую цену.