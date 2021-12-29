Новак анонсировал меры правительства по сдерживанию цен на бензин в 2022 году

Москва, 29 декабря. Российские власти разработали целый комплекс мер для сдерживания цен на бензин в 2022 году. Среди таких мер — снижение темпов роста оптовой цены.

С начала 2021 года рост стоимости бензина для розничных покупателей составил 8,7%, сообщает Росстат. Однако по данным Центрального диспетчерского управления ТЭКа и ФАС цены выросли на 7,8% для АИ-92 и на 7,6% для АИ-95. Также запустится новый этап налогового маневра, экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты будет снижена. Об этом сообщает РБК.

«Снижение экспортной пошлины компенсируется обратным акцизом, это ранее принятое решение, и этот фактор не влияет на рост цен на бензин. На цены влияет рост затрат и акцизов», — рассказал вице-премьер Александр Новак.

Поэтому было предложено скорректировать демпфер, что и поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, будет вестись работа в ручном режиме с нефтяными компаниями, чтобы обеспечить необходимый объем торгов на бирже.

Ранее Новак назвал причины газового кризиса в странах Европы. Одними из главных причин образования газового кризиса в странах Европейского союза являются отказ от долгосрочных инвестиций в отрасль, а также от долгосрочных контрактов в пользу спота, отметил он.