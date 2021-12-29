Аналитик Уилл Кейн назвал Байдена лжепророком

Вашингтон, 29 декабря. Президент США Джо Байден является лжепророком. Об этом заявил американский политический обозреватель Уилл Кейн.

Эксперт обрушился с критикой на главу Белого дома из-за его провальной борьбы с коронавирусной пандемией. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Защитники Фаучи (иммунолог и инфекционист — Прим. ред.) настаивают, что слушать его, значит, спасать жизни, и мы должны следовать науке. Если вы слышите, как кто-то говорит, то бегите, они не интересуются наукой и, конечно, не интересуются вашей жизнью», — отметил аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что министерство здравоохранения США постоянно дает советы американцам о том, как жить. По его мнению, это все глупые рекомендации.

«Лжепророки, такие как Джо Байден, просили нас пожертвовать нашими жизнями, чтобы они могли избавить нас от смерти. Мы пожертвовали собой, они потерпели неудачу, они солгали. Вы можете понять, почему американцы больше не будут поддерживать указы Энтони Фаучи или культ судного дня», — резюмировал Кейн.

Ранее Байден заявил, что ответственность за борьбу с коронавирусом несут штаты, хотя ранее обещал, что сам справится с пандемией. Речь главы государства вызвала массу критики среди политиков.