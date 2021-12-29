Новак допустил бронирование мощностей украинской ГТС Россией после 2024 года

Москва, 29 декабря. Украинская газотранспортная система (ГТС) может быть востребована Россией даже после 2024 года. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

Политик подчеркнул, что это возможно при выгодных для России условиях, а также надлежащем техническом состоянии ГТС Украины. По словам Новака, Москва никогда не отказывалась от поставок через киевскую газотранспортную систему. Об этом российский вице-премьер рассказал в беседе с РБК.

«При выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии, я думаю, что и после 2024 года, безусловно, будут бронироваться соответствующие мощности газотранспортной инфраструктуры Украины», — заявил Новак.

Вице-премьер добавил, что договор о ежегодном транзите 40 миллиардов кубометров газа через территорию Украины подписан вплоть до 2024 года. Однако Новак отметил, что пропускная способность экспортной газотранспортной инфраструктуры не может находиться на уровне объема потребления. Всегда должен существовать запас пропускной способности, а также конкуренция, заключил он.

Ранее Новак перечислил главные причины образования газового кризиса в странах Европейского союза. По его словам, ими являются отказ от долгосрочных инвестиций в отрасль и от долгосрочных контрактов в пользу спотовых.