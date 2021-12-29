Новак ожидает завершение «Северного потока — 2» в первом полугодии 2022 года

Москва, 29 декабря. Сертификация газопровода «Северный поток — 2» должна завершиться не позже окончания первого полугодия 2022 года, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Поставки при желании европейских коллег могут начаться раньше середины года, отметил Новак. Россия надеется, что Европа не станет выдвигать новых требований. Но от этого никто не застрахован, заявил в интервью РБК вице-премьер.

Оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG, выполняет проект в соответствии с законодательством Евросоюза. Любые дополнительные требования носят политический характер, подчеркнул Новак.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о большой геостратегической роли «Северного потока — 2». По словам дипломата, газопровод является больше чем просто частным экономическим проектом.