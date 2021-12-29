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Политолог Денисов дал прогноз относительно переговоров по Донбассу на 2022 год

Политика
Политолог Денисов дал прогноз относительно переговоров по Донбассу на 2022 год
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 декабря. В рамках Минских договоренностей в 2022 году вряд ли что-то изменится. Об этом заявил украинский политолог Денис Денисов.

В 2021 году мирное урегулирование конфликта в Донбассе не приблизилось к какому-либо решению. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» предположил, как будет развиваться ситуация в 2022 году.

«Определенных перспектив, допустим в Трехсторонней контактной группе, нам ожидать не приходится. Потому что мы продолжаем наблюдать контроверсивные переговоры, когда вроде как есть определенные подвижки, предложения, которые тут же противоположной стороной просто уничтожаются под далеко не всегда логичными и обоснованными предлогами. Я не вижу никакой перспективы в настоящий момент по Трехсторонней контактной группе, ни по одной из подгрупп», — отметил Денисов.

Политолог Денисов дал прогноз относительно переговоров по Донбассу на 2022 год
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что в рамках «нормандской четверки» могут быть изменения, но для этого должно произойти что-то неординарное. С точки зрения переговоров между Россией и США также не стоит ожидать прогресса, поскольку в этом не заинтересован сам Вашингтон.

Ранее аналитик Андрей Коц заявил, что испытания американских вооружений и учения ВСУ говорят о том, что Киев с подачи Пентагона основательно готовится к силовому сценарию решения донбасского вопроса.

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