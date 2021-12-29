Самолет рейса Москва — Якутск экстренно ушел на посадку в Тюмени

Тюмень, 29 декабря. Самолет, вылетевший из Москвы по направлению к Якутску, экстренно приземлился в Тюмени. Об этом сообщили в аэропорте столицы Республики Саха.

Причиной посадки называется ухудшение самочувствия одного из пассажиров. По какой причине это произошло, не уточняется. Информацию об этом передает ТАСС.

Согласно данным на онлайн-табло, рейс Москва — Якутск авиакомпании S7 был перенаправлен. Его прибытие в республику ожидается в 16:00 по местному времени (10:00 по московскому времени).

Ранее еще один самолет авиакомпании S7 запросил экстренную посадку в аэропорте Иркутска. Следственный комитет считает, что причиной стал отказ техники из-за нарушения правил эксплуатации транспорта.