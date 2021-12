Марк Руффало вспомнил о 99 дне рождения Стэна Ли

Лос-Анджелес, 29 декабря. Голливудский актер Марк Руффало опубликовал на своей странице в Twitter фотографию автора комиксов Marvel Стэна Ли. Актеру и продюсеру исполнилось бы 99 лет.

Создатель таких персонажей как Человек-паук, Люди-Икс, Фантастическая четверка, Доктор Стрэндж, Сорвиголова и Железный человек умер 12 ноября 2018 года. С тех пор команда киновселенной Marvel собирается вместе, чтобы почтить память редактора.

Исполнитель роли Халка Марк Руффало напомнил фанатам, что 28 декабря Стэну исполнилось бы 99 лет. Пост с фотографией актера он опубликовал в соцсетях.

Thinking of Stan Lee and everything he’s done for our extended Marvel family today. pic.twitter.com/wOaKysA1ne