Марк Руффало вспомнил о 99 дне рождения Стэна Ли

Лос-Анджелес, 29 декабря. Голливудский актер Марк Руффало опубликовал на своей странице в Twitter фотографию автора комиксов Marvel Стэна Ли. Актеру и продюсеру исполнилось бы 99 лет.

Создатель таких персонажей как Человек-паук, Люди-Икс, Фантастическая четверка, Доктор Стрэндж, Сорвиголова и Железный человек умер 12 ноября 2018 года. С тех пор команда киновселенной Marvel собирается вместе, чтобы почтить память редактора.

Исполнитель роли Халка Марк Руффало напомнил фанатам, что 28 декабря Стэну исполнилось бы 99 лет. Пост с фотографией актера он опубликовал в соцсетях.

Thinking of Stan Lee and everything he’s done for our extended Marvel family today. pic.twitter.com/wOaKysA1ne — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) December 28, 2021

«Думаю о Стэне Ли и обо всем, что он сделал сегодня для нашей большой семьи Marvel», — написал артист.

Фанаты Марка оценили его новую публикацию. Они также выразили уважение редактору.

«Спасибо Вам, мистер Ли, за создание одних из лучших супергероев на свете и за то, что сделали мое детство удивительным», — написал Ragna Sparda.

«Этот человек заставил меня влюбиться в фильмы о супергероях», — подчеркнул Dickson.

Ранее режиссер Хлоя Джао, снявшая кинокомикс «Вечные», рассказала, что изначально у фильма должна была быть более мрачная концовка. Однако концепция киновселенной Marvel заставила ее изменить финал.