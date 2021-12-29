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Политолог Денисов назвал мифом реинтеграцию ЛДНР в Украину

Политика
Политолог Денисов назвал мифом реинтеграцию ЛДНР в Украину
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 декабря. Реинтеграцию Донбасса в состав Украины можно назвать мифом или легендой. Об этом рассказал украинский политолог Денис Денисов.

Официальный Киев ведет агрессивную политику, из-за чего президент России Владимир Путин перестал обсуждать вопрос Донецкой и Луганской народных республик. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил тему принадлежности Донбасса.

«Те тенденции, которые мы видим по этому направлению, свидетельствуют о том, что возвращение Донбасса, реинтеграция Донбасса — это становится скорее уже мифом, скорее уже легендой, а не какими-то четкими ориентирами. Здесь можно ссылаться, можно не ссылаться на Минские соглашения, но те тенденции по их реализации нам говорят, что через десять лет мы с вами будем вот так сидеть за этим столом и обсуждать, может быть, то же самое», — отметил Денисов.

Политолог Денисов назвал мифом реинтеграцию ЛДНР в Украину
Федеральное агентство новостей /

Он предположил, что ситуация никак не сдвинется. Украина продолжает игнорировать Минские соглашения и непонятно, как это приведет к миру в ЛДНР.

Ранее публицист Константин Кеворкян в интервью для ФАН рассказал о так называемых правилах игры, по которым действуют сегодня украинские власти. Также он объяснил, в каком случае в соседней стране смогут появиться конструктивные власти, которые будут защищать интересы собственного государства, а не Запада.

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