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Ани Лорак поразила фанатов новой фотографией в роскошном черном платье

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 08:32
Шоу-бизнес
Ани Лорак поразила фанатов новой фотографией в роскошном черном платье
instagram.com  /  @anilorak

Москва, 29 декабря. Украинская певица Ани Лорак выложила новую публикацию на своей странице в Instagram, на которой она предстала перед подписчиками в необычном черном платье.

Поп-исполнительница активно ведет свои страницы в соцсетях. Она часто общается с подписчиками и задает им вопросы.

«Вы уже выбрали, в чем будете встречать Новый год? Важен ли выбор одежды к празднованию?» — поинтересовалась Ани Лорак.

К своему вопросу она прикрепила студийную фотографию, на которой девушка эффектно стоит в коротком черном платье. Дополняется оно различными украшениями: пышными перьями, люрексом и пайетками. Однако особую привлекательность наряду придают зона декольте и разрез в нижней части, подчеркивающий ноги певицы.

Подписчики активно ответили на пост Каролины. Многие подчеркнули, что уже подобрали наряд для новогодней ночи.

«В золотом, но черный как фаворит на празднике всегда. Наряд убой», — восхитилась _olesia_kushner_.

«Так как тигр водный, буду в синей шелковой пижаме», — пошутила karols_time.

«Очень красивое фото! Каролиночка! На Вашей шикарной фигуре любой образ будет смотреться великолепно!» — восхитилась julia_novikova_18.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина поделилась историей празднования Нового года во Вьетнаме. Певица вспомнила, как вместе с другими музыкантами отмечала праздник в гостиничном номере.

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Ани Лорак instagram новый год платье
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