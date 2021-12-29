Розничные цены на автомобили в России с начала года выросли на 11%

Москва, 29 декабря. Рост рекомендованных розничных цен на автомобили новых моделей с января этого года составил 11%, следует из исследования сервиса «Авто.ру» (принадлежит холдингу «Яндекс»).

Реальные цены на автомобили росли в два раза быстрее, отмечают аналитики. Средняя стоимость машины на «Авто.ру» составила в декабре 3,1 млн рублей. Показатель с начала года увеличился на 16%.

«Такая разница в динамике цен обусловлена несколькими основными факторами. Первый — удорожание автомобиля за счет допоборудования, без которого купить автомобиль сегодня сложно. Вторая причина — структура предложений», — цитирует руководителя группы исследований и клиентской аналитики в сервисе «Авто.ру» Алексея Муханова ТАСС.

Цены на подержанные автомобили выросли с января более чем в 1,5 раза. В декабре на «Авто.ру» средняя стоимость подержанного автомобиля составила 940 тыс. рублей.

По данным исследования, количество объявлений о продаже машин во втором полугодии в среднем сократилось на 15% по сравнению с первой половиной года. Спрос повысился на 20%.

Ранее сервис «Авито Авто» сообщил, что спрос на ввозимые из-за рубежа автомобили с пробегом увеличился на 105% в России за последний год. По сравнению с прошлым годом рост предложения составил 160%.