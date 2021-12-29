Экономист Прокудин назвал тайский бат самым перспективным из валют развивающихся стран

Москва, 29 декабря. Наиболее перспективными валютами развивающихся стран к концу года стали тайский бат и филиппинское песо, заявил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Аналитик оценил валюты по трем критериям: дешевизне по паритету покупательной способности (ППС), сальдо счета текущих операций (СТО) к ВВП и динамике экспорта за период с 2014 по 2019 годы.

«Обычно недооцененные валюты обладают двумя важными характеристиками: им есть куда укрепляться, то есть по ППС они дешевле других, и сальдо СТО у них глубоко положительное, то есть идет существенный приток валюты в страну от обычной деятельности», — сообщил агентству «Прайм» Прокудин.

Валютами с близкими к оптимальным характеристикам обладают Украина, Малайзия и Таиланд. В меньшей степени к таковым относятся валюты России, Индии, Парагвая и Филиппин. После структурных изменений в экономике интересными станут валюты Пакистана и Аргентины, уточнил специалист.

Оценить перспективы притока капитала, что обычно приводит к укреплению валюты, также помогает сопоставление динамики экспорта и сальдо СТО. Лучше других по этим показателям выглядят Филиппины, Таиланд, Израиль и Мексика. Макроэкономист уточнил, что с точки зрения западных инвесторов среди развивающихся стран фаворитами являются валюты Таиланда и Филиппин.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что экономика России активно развивается, хоть это может и незаметно на бытовом уровне. По его словам, рубль укрепляет свои позиции, становясь привлекательнее для инвестирования.