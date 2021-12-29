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Глава Чечни Кадыров назвал свои слова о присоединении Украины к России личным мнением

Политика
Глава Чечни Кадыров назвал свои слова о присоединении Украины к России личным мнением
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 29 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что высказывание о присоединении Украины к России, если украинский президент продолжит проводить враждебную политику в отношении РФ, является его личным мнением.

Политик подчеркнул, что при необходимости готов самостоятельно решить украинскую проблему. Кадыров уточнил, что высказывается от лица гражданина РФ, а не как глава республики.

«Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин Российской Федерации, это мое мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации. Поэтому я, как гражданин, беспокоящийся за свою республику, регион, государство, народ, высказал свое мнение», — рассказал Кадыров во время эфира в своем Instagram-аккаунте.

Как отметил ранее глава Чечни, итоги социально-экономического развития в регионе в 2021 году превзошли все ожидания. Задачи по нацпроектам выполнены более чем на 90%, добавил он.

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Рамзан Кадыров украина россия чечня
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