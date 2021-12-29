Политолог Менендес назвал Ермака самым влиятельным политиком Украины

Москва, 29 декабря. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак является самым влиятельным политиком в стране. Об этом рассказал политолог Энрике Менендес.

Некоторые СМИ сообщали, что юрист и кинопродюсер от имени президента Украины Владимира Зеленского воюет с олигархом Ринатом Ахметовым. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» не согласился с этим утверждением. По его мнению, фактически между этими именами можно поставить знак «равно».

«Но какой человек Ермак сказать тяжело, потому что его бизнесовый бэкграунд — мы все знаем, что он имел отношения к продюсерскому бизнесу Зеленского, давний бизнес-партнер. Я думаю, его лучше всего характеризовать как "серый кардинал"», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Он добавил, что в течение двух лет главе Офиса президента удалось устранить конкурентов Зеленского. Он зачистил всех, кто соперничает с ним на политической арене.

«Он действительно превратился в самого влиятельного политика Украины на данный момент. То есть самый влиятельный политик — это не просто "Зеленский", это "Ермак — Зеленский"», — заключил Менендес.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Зеленский боится его и ненавидит. Он подчеркнул, что глава государства никак не препятствует его планам.