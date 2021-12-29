Каждый пятый россиянин хотел бы сократить новогодние каникулы

Москва, 29 декабря. Более 45% россиян довольны длительностью новогодних каникул, однако каждый пятый респондент хотел бы сократить количество выходных дней. Об этом говорят результаты совместного исследования сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».

Согласно итогам опроса, треть россиян (33%) отметили, что любят новогодние праздники их за атмосферу, примерно столько же (32%) ценят эти дни за возможность навестить родственников и друзей. Для 28% опрошенных это шанс провести больше времени с детьми, а для 27% участников опроса — возможность отдохнуть от работы и общения с коллегами, передает ТАСС.

Среди недостатков длинных праздничных каникул чаще всего россияне отмечают высокие цены в магазинах — такой вариант выбрали 60% россиян, 31% опрошенных не всегда устраивают очереди. А 28% респондентов отмечают отсутствие занятий в течение стольких свободных дней, 17% недовольны количеством гуляк на улицах. Еще 4% респондентам не нравится, что город заполоняют туристы.

Есть и те, кто вовсе предпочитает отмечать праздники по одиночке. Встречать Новый год в одиночестве необязательно является признаком депрессии, но может повергнуть человека в грусть и меланхолию, рассказала психолог Юлия Царенко.