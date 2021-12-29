Ингушетия признана самым трезвым регионом России в 2021 году

Москва, 29 декабря. Республика Ингушетия, Чечня и Дагестан объявлены самыми «непьющими» российскими регионами по итогам 2021 года.

Составленный рейтинг самых «трезвых» регионов подготовлен экспертами, юристами, социологами, экономистами, историками, психологами, и журналистами. Об этом рассказал депутат Госдумы, лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев РИА Новости.

«По данным «Рейтинга трезвости регионов — 2021» первую позицию занимает республика Ингушетия, второе место у Чеченской республики, третье место заняла республика Дагестан», — заявил он.

Четвертое место заняла Кабардино-Балкарская республика. Следом за ней расположилась Карачаево-Черкессия. В основу рейтинга легли данные по числу умерших от отравления алкоголя, количество больных с диагнозом алкоголизм и другие факторы.

Ранее Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по тревожности среди городов России. В категорию «встревоженные», кроме Москвы и Петербурга, также попали Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская и Свердловская области.