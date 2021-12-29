Три процента россиян признались в ненависти к Новому году

Москва, 29 декабря. Каждый одиннадцатый россиянин не любит или даже ненавидит Новый год. Среди таких людей чаще всего встречаются одинокие люди.

Новый год не любят шесть процентов россиян, а еще три процента его просто ненавидят. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob.

«Не любят Новый год 6% опрошенных, еще 3% просто ненавидят этот праздник. Причиной столь сильных эмоций нередко называют неудобства, сопутствующие всенародным каникулам: очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах», — сказано в исследовании.

Однако каждый четвертый респондент признался, что очень любит Новый год. Больше всего россиянам нравятся новогодние традиции, а также массовый характер праздника. Кроме того, 31% признались, что любят Новый год, но без фанатизма, а еще 32% опрошенных относятся к празднику спокойно.

Ранее психолог Юлия Царенко посоветовала одиноким россиянам не отказываться от Нового года. Если человек не хочет справлять праздник в кругу друзей и семьи, важно разобраться в причинах такого решения и не давить на него с обязательным празднованием, сказала она.