Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 08:51
08:49
Политика
Новак ожидает завершение «Северного потока — 2» в первом полугодии 2022 года
08:46
Политика
Политолог Денисов дал прогноз относительно переговоров по Донбассу на 2022 год
08:46
Происшествия
Самолет рейса Москва — Якутск экстренно ушел на посадку в Тюмени
08:45
Шоу-бизнес
Марк Руффало вспомнил о 99 дне рождения Стэна Ли
08:43
Политика
Политолог Денисов назвал мифом реинтеграцию ЛДНР в Украину
08:37
Общество
День святого Агея: что можно и нельзя делать 29 декабря
08:32
Шоу-бизнес
Ани Лорак поразила фанатов новой фотографией в роскошном черном платье
08:32
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
08:30
Общество
«Даже на войне у человека есть выбор»: исполнитель главной роли в «Граните» рассказал о сути фильма
08:29
Общество
Розничные цены на автомобили в России с начала года выросли на 11%
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Три процента россиян признались в ненависти к Новому году

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 07:37
Общество
Три процента россиян признались в ненависти к Новому году
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 декабря. Каждый одиннадцатый россиянин не любит или даже ненавидит Новый год. Среди таких людей чаще всего встречаются одинокие люди.

Новый год не любят шесть процентов россиян, а еще три процента его просто ненавидят. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob.

«Не любят Новый год 6% опрошенных, еще 3% просто ненавидят этот праздник. Причиной столь сильных эмоций нередко называют неудобства, сопутствующие всенародным каникулам: очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах», — сказано в исследовании.

Однако каждый четвертый респондент признался, что очень любит Новый год. Больше всего россиянам нравятся новогодние традиции, а также массовый характер праздника. Кроме того, 31% признались, что любят Новый год, но без фанатизма, а еще 32% опрошенных относятся к празднику спокойно.

Ранее психолог Юлия Царенко посоветовала одиноким россиянам не отказываться от Нового года. Если человек не хочет справлять праздник в кругу друзей и семьи, важно разобраться в причинах такого решения и не давить на него с обязательным празднованием, сказала она.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Три процента россиян признались в ненависти к Новому году
новый год опрос праздник
Комментировать