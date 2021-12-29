Турист ушел в поход на лыжах и не вернулся на Колыме

Магадан, 29 декабря. На Колыме разыскивают туриста, уроженца Пскова Дмитрия Зыбина, который пропал на Колыме 25 декабря, сообщает ОМВД по Магадану.

По данным ведомства, 28-летний турист ушел в поход в сторону реки Окса или продвигался по туристическому маршруту «Медвежья тропа». В настоящее время его местонахождение неизвестно.

У пропавшего длинные светлые волосы, молодой человек носит усы и бороду. Зыбин был одет в красную куртку. В поход турист ушел на лыжах.

Ранее сообщалось, что обвиненный в массовом отстреле гусей на Чукотке депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко найден у себя в офисе без признаков жизни. По этому факту правоохранительные органы проводят проверку.