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Вакансия врача-анестезиолога стала самой высокооплачиваемой в сфере медицины

Общество
Вакансия врача-анестезиолога стала самой высокооплачиваемой в сфере медицины
gov-murman.ru  /  Правительство Мурманской области

Москва, 29 декабря. Пандемия стала причиной возросшего спроса на медицинский персонал в России. Так, согласно исследованию сервиса SuperJob, больше всего заплатят врачу-анестезиологу в Сергиевом Посаде.

Специалист такой профессии требуется в коронавирусное отделение больницы. В задачи входит обеспечение интенсивной терапии заболевшим, а также организация лечения на ИВЛ и с помощью других средств. Оплата труда составляет 250 тысяч рублей. На втором месте расположилась вакансия заведующего отделением сопровождения в Москве. Зарплата на этой должности равна 200 тысячам рублей. Результаты исследования передает РБК.

Тройку лидеров замыкает вакансия врача-инфекциониста в Тюменской области. Специалисту этой профессии работодатель готов заплатить 162 тысячи рублей. Как отметили аналитики, это не предел, а верхняя планка будет повышаться как в регионах, так и в столице.

Аналитик SuperJob ранее назвал способ увеличения зарплаты. По его словам, как правило, для этого нужно сменить место работы.

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