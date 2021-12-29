Мужчина на снегоходе провалился под лед и погиб на Сахалине

Южно-Сахалинск, 29 декабря. Тело пропавшего в воскресенье жителя Корсаковского района Сахалинской области нашли в яме с водой, по факту начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В минувшее воскресенье, 26 декабря, 38-летний местный житель катался на снегоходе около озера Птичье и перестал выходить на связь. Отправившиеся на поиски родственники обнаружили утопленный в яме с водой снегоход и тело водителя рядом с ним, сообщает astv.ru.

«В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчины преступления не обнаружено. Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинское исследование», — заявили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Ранее с судна в заливе Анива на Сахалинском полуострове пропал один из матросов. Спасатели организовали поисковые работы в районе происшествия. Залив Анива располагается в Охотском море у южного берега острова Сахалин.